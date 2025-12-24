Pescadores venezolanos pese a la amenaza de EE.UU. salen a diario a la faena

CIUDAD MCY.- «A pesar de la amenaza que recibe el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos (EE. UU.) con el bloqueo naval que nos están imponiendo, los pescadores salen a diario a realizar su faena de pesca, ejerciendo soberanía pesquera», así lo afirmó el vocero de Pescadores de Caraballeda, Luis García, en su participación en el programa «Café en la mañana», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Destacó que el sector pesquero en Venezuela está conformado por mil 560 Consejos de Pescadores organizados que «tiene con población 113 mil hombres pescadores y acuicultores y una flota pesquera artesanal de menor escala más grande del mundo de más de 26 mil embarcaciones».

Asimismo, expresó que «la producción de los pescadores pasa a un grupo de compañeros que lo procesa, le da un valor agregado y genera nuevas fuentes de empleo en todas las áreas hasta su comercialización».

La nación cuenta con un Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa); son la forma organizativa del Poder Popular encargado de direccionar sus esfuerzos en promover, impulsar y organizar el desarrollo integral en sus comunidades, mediante la formulación, ejecución, evaluación y control de la gestión socialista en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas.

VTV| FOTO CORTESÍA