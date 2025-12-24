Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Pescadores venezolanos pese a la amenaza de EE.UU. salen a diario a la faena

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 24, 2025

CIUDAD MCY.- «A pesar de la amenaza que recibe el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos (EE. UU.) con el bloqueo naval que nos están imponiendo, los pescadores salen a diario a realizar su faena de pesca, ejerciendo soberanía pesquera», así lo afirmó el vocero de Pescadores de Caraballeda, Luis García, en su participación en el programa «Café en la mañana», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Destacó que el sector pesquero en Venezuela está conformado por mil 560 Consejos de Pescadores organizados que «tiene con población 113 mil hombres pescadores y acuicultores y una flota pesquera artesanal de menor escala más grande del mundo de más de 26 mil embarcaciones».

Asimismo, expresó que «la producción de los pescadores pasa a un grupo de compañeros que lo procesa, le da un valor agregado y genera nuevas fuentes de empleo en todas las áreas hasta su comercialización».

La nación cuenta con un Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa); son la forma organizativa del Poder Popular encargado de direccionar sus esfuerzos en promover, impulsar y organizar el desarrollo integral en sus comunidades, mediante la formulación, ejecución, evaluación y control de la gestión socialista en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas.

VTV| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Alí Sánchez firma contrato de Ligas Menores con Yankees

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Pescadores venezolanos pese a la amenaza de EE.UU. salen a diario a la faena

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Estado venezolano y Rusia ratifican agenda de trabajo conjunto ante la Unesco

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

UNES Aragua egresó a más de 300 profesionales

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez