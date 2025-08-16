Presidente Maduro visita Expo Simón de Niño a Libertador

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, visitó la Expo Simón de Niño a Libertador, junto a la primera dama, Cilia Flores, muestra ubicada en el Parque Simón Bolívar de la Carlota.

A través de sus redes sociales, el mandatario nacional calificó la experiencia como «maravillosa», al considerar que rinde homenaje al grandioso legado histórico de lucha por la independencia del país por parte de El Libertador.

El jefe de Estado también expresó su admiración por los héroes nacionales. «¡Que vivan Bolívar, Miranda, Sucre y todos nuestros Libertadores y Libertadoras!», escribió en su canal de Telegram, donde reafirma el compromiso de su Gobierno de honrar el legado histórico de lucha y resistencia de la nación.

La exhibición no solo muestra la vida de Simón Bolívar, sino que también realza la importancia del prócer como líder revolucionario y pensador, además de honrar a los héroes que forjaron la independencia de la nación.

