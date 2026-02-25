AN designó Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional designó este miércoles a Larry Devoe como fiscal general encargado de la República y Tarek William Saab como defensor del Pueblo encargado de la República.

Dicho nombramiento se realizó, luego que la junta directiva del Parlamento recibió las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

Al respecto, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional señaló que, como lo estipula el procedimiento constitucional en el artículo 279, se designó un Comité Preliminar de Evaluación Postulaciones, por lo que solicitó ante la plenaria la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día.

De igual forma, la designación obedece, que a los nuevos representantes de estos poderes se nombran, para cubrir las vacantes generadas por las renuncias, el parlamento designó encargados temporales para ambos cargos, para lo que también solicitó la urgencia reglamentaria.

Ambas mociones fueron aprobadas , luego que la junta directiva del Parlamento recibió la renuncia de Saab como del fiscal general de la República.

PRENSA : AVN

FOTO: CORTESÍA