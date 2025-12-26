Terminal de Maracay refuerza su operatividad en temporada decembrina

Con más de 40 unidades activas y acompañamiento de policías municipales y estadales, el Terminal Central de Maracay asegura el traslado seguro y eficiente de los temporadistas

CIUDAD MCY.- Como parte de la atención a la alta movilización de usuarios en esta temporada, un dispositivo de transporte y seguridad permanece activo en el Terminal de Maracay para asegurar el servicio hacia las costas aragüeñas: Ocumare de la Costa de Oro y Choroní.

En declaraciones ofrecidas desde este importante terminal terrestre, la fiscal de la Costa, Briseida Arias, destacó que desde tempranas horas de la mañana se mantiene un despliegue operativo para atender a todos los usuarios, asegurando un servicio eficiente y seguro durante la temporada decembrina.

Señaló que el pasaje no ha sufrido incrementos y que las rutas han sido extendidas para brindar mayor comodidad: hacia Ocumare de la Costa de Oro, las unidades llegan directamente al Playón, mientras que en Choroní el recorrido se extiende hasta la entrada del río, acceso a “Playa Grande”, sin cobrar tarifas adicionales. .

PREVISIONES OPERATIVAS

Arias resaltó que estas medidas buscan facilitar el traslado del equipaje y garantizar una experiencia más cómoda para los temporadistas, al tiempo que asegura la disponibilidad suficiente de unidades para cubrir la demanda de los visitantes.

Actualmente, el Terminal de Maracay registra un flujo constante de usuarios, propio de las vacaciones decembrinas, y el operativo se prepara para cubrir también el mes de enero, considerado el período de mayor afluencia turística del año.

Para ello, se mantienen activas entre 30 y 35 unidades hacia Ocumare de la Costa y entre 6 y 14 unidades hacia Choroní, garantizando así la disponibilidad de transporte durante toda la jornada.

El dispositivo de seguridad cuenta con la presencia de funcionarios de la Policía Municipal de Girardot, Policía Estadal y personal del Instituto Municipal de Transporte Público Girardot (Imtragir), quienes supervisan el orden, la operatividad y la atención a los usuarios en todo momento.

REQUISITOS PARA VIAJAR

Arias también recordó los requisitos para el traslado de menores de edad: deben presentar partida de nacimiento o cédula de identidad, y en los casos en que el menor viaje con un adulto distinto a su madre o padre, es obligatorio consignar el permiso emitido por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), requisito indispensable para autorizar el viaje.

HORARIO DE RETORNO

En cuanto a los horarios de servicio, el Terminal de Maracay opera hasta las 5:30 de la tarde, mientras que el retorno desde Ocumare de la Costa se mantiene hasta las 5:00 pm. y desde Choroní hasta las 4:30 pm.

Briseida Arias aclaró que, de registrarse una alta afluencia de usuarios después de esos horarios, se habilitarán recorridos adicionales para garantizar que todos los temporadistas puedan trasladarse sin contratiempos.

RESALTAR

De tal forma, con la plena operatividad de unidades, rutas extendidas y acompañamiento policial, el Terminal de Oriente de Maracay asegura que temporadistas y visitantes puedan trasladarse con tranquilidad, disfrutando de la temporada decembrina en las costas aragüeñas de manera organizada y segura.

REINYMAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA