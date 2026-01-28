Municipio Tovar coordina estrategias turísticas y deportivas rumbo al Carnaval 2026

Instituciones municipales y regionales sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar las acciones vinculadas al Carnaval y la Caminata Reto 21K, eventos destinados a promover la identidad y desarrollo local

CIUDAD MCY.- Con éxito avanza en Tovar la planificación de sus principales actividades recreativas y deportivas, con miras a las festividades de Carnaval y la Caminata Reto 21K, iniciativas concebidas para dinamizar el programa local, promover la identidad local y fortalecer el desarrollo económico del territorio.

Con este propósito, la dirección de Asuntos Interinstitucionales, en articulación con la dirección de Turismo de la jurisdicción, sostuvo una reunión de trabajo en la secretaría de Turismo del estado Aragua, donde se evaluaron y definieron líneas estratégicas para la organización de ambos eventos, que congregan a visitantes y atletas provenientes de distintas regiones del país.

Durante el encuentro se afianzaron acciones orientadas a consolidar al municipio como un destino con vocación turística y deportiva, integrando el aprovechamiento de sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos, así como el impulso del deporte como herramienta de cohesión social y proyección nacional.

Estas gestiones se desarrollan en el marco de las orientaciones y el acompañamiento del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde, Maximiliano Suárez, quienes promueven políticas destinadas al crecimiento integral y sostenible de la localidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: REFERENCIALES