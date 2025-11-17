Ciudad MCY

Pueblos indígenas de Venezuela llevan su voz a la COP30

PorMilexis Pino

Nov 17, 2025

CUIDAD MCY.-La delegación de indígenas de Venezuela llevan su voz en la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se lleva a cabo en Belém, Brasil.

La líder indígena wayuu Noeli Pocaterra subrayó la participación y reconocimiento de su pueblo en los foros globales sobre cambio climático y reafirma la postura de Venezuela ante la comunidad internacional.

En un video difundido en las redes sociales por la delegación venezolana, Pocaterra habló desde el recinto destacando la voz del país, “la verdad de Venezuela ante el mundo, los pueblos del mundo reconocen a Nicolás Maduro, reconocen los logros y el trabajo desarrollados en la región”.

En su intervención la portavoz reiteró el compromiso de la nación con la defensa de los derechos de los pueblos originarios con una participación activa en las discusiones de alcance mundial para avanzar en soluciones climáticas justas y sostenibles.

Con un gesto contundente, Pocaterra concluyó su mensaje enviando un “Saludo al Río Guama” y levantando el puño como símbolo de unidad y resistencia.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA

