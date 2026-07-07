Registran un sismo de magnitud 3,6 en una provincia costera de Ecuador

CIUDAD MCY.- Un sismo de magnitud 3,6 se registró este martes en la provincia de Santa Elena, situada en la zona costera de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:21 hora local (09:21 GMT) a 2,82 grados de latitud sur y a 80,33 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 37 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

FUENTE : EFE

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