Representación azulgrana sigue tomando forma rumbo a los III Juegos Nacionales Comunales

Las disciplinas de patinaje de velocidad, pesas y skateboarding definieron a sus representantes en la jornada de este jueves

CUIDAD MCY.-La delegación aragüeña que va rumbo a los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales sigue sumando clasificados en la fase estadal, definiéndose, el pasado jueves, los atletas de patinaje de velocidad y levantamiento de pesas que estarán participando en la fase nacional.

En la disciplina de patinaje de velocidad las participantes realizaron la eliminatoria en la pista de patinaje del Velódromo “Carlos Anzola”, en la que se efectuaron las pruebas de 200 metros de contrarreloj individual, 500 metros por clasificación y la prueba de fondo de 6 mil metros.

Cabe destacar que, en estas pruebas, ocho niñas aragüeñas resultaron clasificadas a la cita nacional que se disputará en la población de San Antonio del Táchira, entre el 7 y 8 de diciembre, en el Patinódromo “Simón Gómez”.

PESAS DEFINIÓ SUS CUPOS

Con una demostración de fuerza, coordinación y técnica, este jueves se definieron los representantes aragüeños a la fase nacional de los Juegos Comunales.

En total, seis aragüeños ganaron su cupo tras obtener la victoria en la fase estadal de la disciplina que se realizó en las instalaciones del gimnasio “Carlos Vásquez” del Instituto Regional de Deporte.

Finalmente, la disciplina de skateboarding también definió sus clasificados, en una prueba que se realizó este jueves en el horario vespertino en el Parque “Pedro Bastidas”, de Maracay.

YLAI OLMOS CASTILLO| FOTOS│PRENSA IRDA