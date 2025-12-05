Gimnasia rítmica brilló en el tapete con 6 oros

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana de gimnasia rítmica brilló en el tapete de Villa El Salvador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras conquistar 6 medallas de oro y 2 de plata, mientras en trampolín logró una dorada, 2 plateadas y un bronce.

Las primeras en sumar oro fue con el all around conjunto, el cual es la sumatoria de 5 cintas, mixto 3 pelotas y dos aros, con el equipo conformado por Gabriela Rodríguez, Camila Campos, Mariana Dona, María Escobar, Kaily Ramírez y Samantha Rojas.

Domínguez sobresalió

Luego Jimena Domínguez, Luciana Caraballo y Alejandra Montilla consiguieron presea de plata, y Domínguez también obtuvo el mismo metal en el all around.

En la segunda jornada de la gimnasia rítmica Domínguez conquistó 4 medallas, una en cada implemento: aro, balón, mazas y cinta.

Así mismo, el conjunto de 5 cintas también subió a lo más alto del podio con las gimnastas: Gabriela Rodríguez, Camila Campos, Mariana Dona, María Escobar y Kaily Ramírez.

“Estoy muy feliz por poder representar a Venezuela y por lograr estas medallas porque he trabajo muy duro con mi entrenadora y son mis primeros juegos”, expresó la multimedallista Domínguez.

Triunfo sincronizado

La gimnasia trampolín comenzó la final con el oro conquistado por el sincronizado mixto conformada por la dupla de experiencia y juventud Sol Lobo y Zackhdyel Montoya.

Luego el sincronizado femenino de Alexei Tovar y Jezreel González consiguieron bronce, el sincronizado masculino no se quedó atrás, y Alexei Tovar y Jezreel González sumaron una plateada, al igual que Jezreel González en el trampolín masculino.

«Confiamos en el trabajo que hicimos durante todo este trayecto antes de la competencia, la concentración con nuestros entrenadores y equipo, fue muy gratificante venir a recoger la medalla», indicó Sol Lobo quien regresó al equipo luego de un año ausente.

La gimnasia rítmica y trampolín culminaron con éxito su participación en la cita bolivariana peruana, falta por competir la gimnasia aeróbica la cual se disputará del 6 al 7 de diciembre del presente año.

Prensa Venzuela | FOTO CORTESÍA