Alexander Rondón Maneiro llega al Deportivo Táchira

PorRafael Velásquez

Dic 5, 2025

CIDUAD MCY.-El Deportivo Táchira arma su plantilla de cara a la Liga Futve 2026 y esta vez lo hizo con un fichaje a largo plazo. El carrusel aurinegro anunció la contratación de Alexander Rondón Maneiro esta semana, reseña una nota de prensa.

Rondon, hijo del ex delantero de la Vinotinto y precisamente del carrusel aurinegro Alexander “Pequeño” Rondón, viene de jugar en el Aragua FC en la Liga Futve dos. Asimismo, ambos son la decimotercera pareja padre e hijo en jugar en el Táchira, según el periodista William Mendoza.

En el conjunto aurirrojo, el delantero anotó un total de 11 goles que fueron fundamentales para que el equipo llegará a los cuartos de final de la segunda categoría del balompié nacional.

Este es el tercer fichaje que realiza el carrusel aurinegro para la Liga Futve 2026. Adrián Montañez y Guillermo Fratta completan el listado. Cabe destacar que Álvaro Recoba será el entrenador del elenco atigrado para 2026.

Fuente: Líder | FOTO CORTESÍA

