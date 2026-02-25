Reunión de alto nivel entre Venezuela y la ONU estrecha cooperación bilateral

CIUDAD MCY.-A propósito de la agenda diplomática internacional, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo un encuentro de alto nivel con la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Tatiana Valovaya, con el objetivo de fortalecer la cooperación multilateral.

A través de su canal oficial de Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana calificó la reunión como un paso significativo en las relaciones con el organismo internacional.

“Ha sido un verdadero honor reunirnos con Tatiana Valovaya, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra”, manifestó.

Gil señaló que durante el encuentro dialogaron sobre la urgente necesidad de forjar alianzas entre los pueblos que promuevan la paz, los derechos humanos, el entendimiento y el bienestar colectivo.

El diplomático venezolano subrayó la importancia del punto número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual busca fortalecer la cooperación internacional.

Este enfoque pretende permitir que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil colaboren de manera conjunta en pro del desarrollo sostenible, lo que reafirma el compromiso de la nación Bolivariana con los mecanismos de integración global para enfrentar los desafíos presentes y futuros.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA