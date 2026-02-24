Ciudad MCY

Fiscal Tarek William Saab prevé acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos

PorRafael Velásquez

Feb 24, 2026

CIUDA MCY.- En una entrevista en el programa “A Pulso”, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló la posibilidad de acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos, tras la reanudación de relaciones bilaterales y las visitas de funcionarios estadounidenses al país suramericano.

El titular de la acción penal venezolana afirmó que este acercamiento institucional ocurrirá en el momento adecuado, una vez que las gestiones actuales en la esfera del Poder Ejecutivo avancen.

Asimismo, resaltó que el Ministerio Público cuenta con una Dirección General de Cooperación Penal Internacional que posee resultados positivos en sus vínculos con diversas naciones, lo cual sirve de base técnica para establecer canales formales con la nueva administración estadounidense.

Del mismo modo, Saab ratificó la disposición del Ministerio Público para consolidar la paz a través de mecanismos globales de colaboración bajo las premisas de justicia y soberanía que demanda el país.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA 

 

 

