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SPNS continúa despliegue de inmunización en municipio Libertador

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PorBeatriz Guilarte

Abr 8, 2026

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), se desplegó con una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla en diversos sectores del municipio Libertador.

El personal médico, de enfermería, vacunadoras y epidemiología regional se distribuyó en los sectores el Triángulo, Triangulito y Emanuel, a fin de garantizar la dosis de la fiebre amarilla a los habitantes de las comunidades más vulnerables en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASiC) Palo Negro.

En el abordaje, el equipo multidisciplinario visitó casa por casa, con el propósito de asegurar el acceso gratuito a la atención primaria, y de esta manera prevenir la proliferación de enfermedades inmunoprevenibles.

Dichas acciones se ejecutan gracias a la cohesión entre instituciones nacionales, regionales y municipales, cumpliendo las políticas de protección social emanadas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD

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Por Beatriz Guilarte

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