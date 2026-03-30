SPNS despliega puntos de salud con motivo del operativo Semana Santa 2026

CIUDAD MCY.- Comprometidos con la salud de la población aragüeña, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) de la entidad se desplegó con 17 puntos móviles y 22 puntos fijos distribuidos en los municipios con mayor afluencia de turistas durante el asueto de Semana Santa 2026.

La información fue suministrada por la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, quien informó que los puntos de salud se instalaron en Girardot, Costa de Oro, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Tovar, San Sebastián y Camatagua, a fin de garantizar atención en salud a los turistas que visitan sitios recreativos y turísticos de la entidad aragüeña.

La autoridad detalló que los puntos de salud tendrán a disposición personal médico, de enfermería, técnicos en emergencia prehospitalaria, coordinadores de emergencia y sala situacional integral de salud, en pro de asegurar el fácil acceso a la atención en salud de calidad, en caso de presentarse alguna situación en los días santos.

Del mismo modo, Lombano informó que los puntos están activos desde el pasado 28 de marzo y continuarán activos hasta el próximo 5 de abril, durante el despliegue de seguridad Semana Santa Aragua 2026.

El sector salud se une a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, impulsado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la mano de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez; y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; con el fin de brindar bienestar y tranquilidad a propios y visitantes durante estos días de asueto.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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