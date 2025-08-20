Ronnie Williams acordó con Tigres de Aragua y regresa a la LVBP

CIUDAD MCY.- La gerencia de los Tigres de Aragua anunció la contratación del experimentado derecho, Ronnie Williams, quien integrará la rotación del club en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Williams cuenta con una trayectoria internacional en ligas menores, ha lanzado en circuitos de Corea del Sur, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

La información la dio a conocer los Tigres a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que publicó “Es un brazo poderoso con una recta de 99 (MPH) que aportará en gran medida a la rotación del mánager Oswaldo ´Ozzie Guillén´, además de contar con la versatilidad de contribuir al bullpen, en caso de ser requerido”.

El estadounidense, de 29 años, fue despedido por Leones del Caracas, en la temporada 2024-2025, luego de cubrir apenas 3.1 innings en dos aperturas. Posteriormente, se unió a los Indios de Mayagüez y también tuvo una actuación fugaz.

Williams viene de lanzar este año con Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, suma ocho temporadas de experiencia en ligas menores, con los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco, con los que llegó a jugar incluso en «AAA».

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA