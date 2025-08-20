Más de 400 atletas participaron en Segundo Campeonato de Kenpo

CIUDAD MCY.- El presidente de la Federación Venezolana de Kenpo, José Aponte, destacó que durante el 2do Campeonato de esta disciplina en el estado La Guaira, contó con la participación de 410 atletas de 18 estados, los cuales se desempeñaron en cuatro modalidades: Formas manos libres, armas, defensa personal y tradicional combate.

«Allí vimos un escenario de ocho tatamis bastante dinámico porque vimos a estos 410 atletas activados con esta disciplina, es bastante y poderoso, lo que terminó en gran armonía y potencial deportivo para el país», agregó.

Resaltó que el estado Aragua quedó en primer lugar, Caracas en segundo lugar y Carabobo en tercer puesto. «Vimos mucho potencial durante esta competencia, cosa que nos servirá para futuras generaciones», insistió en el programa «Buena Vibra», que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, la atleta Génesis Castro, recalcó que durante la competencia, se mostró gran potencial deportivo desde la categoría infantil, juvenil y adulto. «El kenpo venezolano tiene mucho potencial, en Venezuela hay mucho talento y debemos aprovecharlo».

El kenpo es un término genérico para las artes marciales que se originaron en China y se desarrollaron en Japón, con influencias de varias tradiciones marciales. Se enfoca en la defensa personal a través de golpes, bloqueos, proyecciones y agarres.

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA