Carlos Córdoba deja huella en decathlón de los Panamericanos Junior Asunción

CIUDAD MCY.- En la pista del estadio de Atletismo del Comité Olímpico Paraguayo, en Asunción, Carlos Córdoba dejó huella con par de marcas personales en el decathlón de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y obtuvo la medalla de plata.

La información fue publicada por el Comité Olímpico Venezolano a través de su cuenta de Instagram, en la que reseñó “La jornada del atletismo cerró con una nueva presea para Venezuela, luego de un gran cierre de Córdoba en los 1.500 m, última prueba de las 10 en las que compitió y donde aseguró con el primer lugar la plata para nuestro país”.

El primer tope personal lo consiguió en el salto largo con un despegue hasta los 6.98 metros, una diferencia a favor de 33 centímetros sobre los 6.65 que mantenía desde el pasado 7 de marzo.

En el cierre del día y a pesar del cansancio acumulado por las anteriores cuatro modalidades disputadas, el decatlonista enfrentó satisfactoriamente la fatigante vuelta al óvalo que finalizó con marca personal de 49.78 segundos.

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA