Saime amplía jornada nacional de renovación de cédulas sin cita

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) extendió la jornada de renovación de la Cédula de Identidad sin cita para personas mayores de 18 años en todo el país, la cual se desarrollará desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero en todas sus oficinas.

Durante ese período también se efectuará la verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyos números de cédula se ubican a partir de los 22 millones, según reportó el Saime a través de sus redes sociales.

Para el trámite de verificación, los venezolanos deben consignar copia simple del acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deben presentar copia de la constancia de naturalización o de la Gaceta Oficial.

La atención al público se brindará en horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde en todas las sedes habilitadas.

El organismo informó que quienes obtuvieron su documento de identidad en los últimos seis meses no pueden realizar la renovación, y que en casos de hurto, robo o extravío es obligatorio presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, se indicó que los ciudadanos con cédulas deterioradas pueden acudir a las oficinas para consignar el documento y efectuar el proceso de renovación.

FUENTE AVN

FOTO: REFERENCIAL