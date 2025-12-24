Restringen circulación de operadores de transporte de carga este 24 y 25-Dic

Ciudad MCY.-El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó a los operadores de transporte de carga que, entre el miércoles 24, a partir de las 00:00 am, y el jueves 25 de diciembre del 2025, estará restringida la circulación del transporte de carga superior a los 3.500 kg, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, durante esta época navideña.

Esta prohibición de circulación no aplica a vehículos que transportan los siguientes productos y servicios: alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primas; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, material de telecomunicaciones para la defensa de la Nación.

Tales como; agua potable y los químicos necesarios para su potabilización, medicinas de corta duración, dióxido de carbono (hielo seco), oxígeno (gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros de salud), desechos sólidos de origen domiciliario (en vehículos habilitados para ese servicio), gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio.

Asimismo, se exhortó a los transportistas a tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial.

Fuente: Min. Transporte | FOTO CORTESÍA