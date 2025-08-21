Ciudad MCY

San Agustín se aventura e inicia su «Escuela de Intervención Mural»

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de conjugar sueños y potencialidades creativas para transformar el barrio, inicio la Escuela de Intervención Mural, un programa del proyecto de revitalización urbana Guaguancó de Colores.

Bajo la conducción de Luis Leiva y la coordinación de Silene Luna, 12 estudiantes explorarán los caminos que construyen los imaginarios colectivos.

Este programa, que forma parte del Taller-Escuela 100% San Agustín Teatro Alameda, se enfoca en la enseñanza de técnicas de intervención mural. La iniciativa busca formar a los participantes en el arte de crear murales que reflejen la identidad y promuevan la reflexión en la comunidad.

La escuela que solo enseña técnicas artísticas, también fomenta la participación comunitaria y la transformación del entorno urbano a través del arte.

Los murales, como expresiones artísticas públicas, tienen el potencial de generar identidad, promover la reflexión y embellecer los espacios urbanos.

