¿Se avecina un nuevo apagón eléctrico en España? Razones y causas para la alerta

CIUDAD MCY.- La Red Eléctrica Española advierte de «variaciones bruscas de tensión en la red» y propone modificaciones regulatorias para evitar nuevos apagones. La electricidad podría encarecerse.

No hay riesgo inminente, pero las prisas por meter energía fotovoltaica en el sistema generan una «potencia reactiva» que las centrales renovables no pueden reabsorber.

«Es muy preocupante que una vez realizado el informe sobre el gran apagón, y detectados determinados incumplimientos de las compañías eléctricas, no se anunciara ningún expediente sancionador», explica a Sputnik Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción.

Mientras tanto, el físico Antonio Turiel, destaca en una charla para este medio que los problemas del sistema eléctrico no son nuevos.

«Se sabe perfectamente que está asociado al hecho de que las centrales renovables no son capaces de absorber potencia reactiva. En parte porque la ley no les permite hacerlo, y en parte porque técnicamente no pueden», mencionó.

