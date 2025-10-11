Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

¿Se avecina un nuevo apagón eléctrico en España? Razones y causas para la alerta

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 11, 2025

CIUDAD MCY.- La Red Eléctrica Española advierte de «variaciones bruscas de tensión en la red» y propone modificaciones regulatorias para evitar nuevos apagones. La electricidad podría encarecerse.

No hay riesgo inminente, pero las prisas por meter energía fotovoltaica en el sistema generan una «potencia reactiva» que las centrales renovables no pueden reabsorber.

«Es muy preocupante que una vez realizado el informe sobre el gran apagón, y detectados determinados incumplimientos de las compañías eléctricas, no se anunciara ningún expediente sancionador», explica a Sputnik Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción.

Mientras tanto, el físico Antonio Turiel, destaca en una charla para este medio que los problemas del sistema eléctrico no son nuevos.

«Se sabe perfectamente que está asociado al hecho de que las centrales renovables no son capaces de absorber potencia reactiva. En parte porque la ley no les permite hacerlo, y en parte porque técnicamente no pueden», mencionó.

SPUTNIK  | FOTO CORTESÍA
Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Especial

Orzuelos: ¿por qué aparecen? ¿Cómo acelerar su curación

11 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

CIEA reconoció aportes de empresas como pilares del desarrollo económico

11 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Cultura

Unesco reconoce a Venezuela por su avance en biotecnología y cultura

11 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Deportes

Liga Internacional de Lucha vuelve a la acción

11 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte