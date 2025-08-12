Plan Integral de Recuperación de las Costas progresa con éxito

***En el marco de la programación especial “Vacaciones Aragua 2025”, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales supervisaron el inicio de los trabajos de asfaltado y recuperación integral de la vía a Choroní***

CIUDAD MCY.- Con el propósito de potenciar el turismo y garantizar el bienestar de las comunidades costeras, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, avanza en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de las Costas, una estrategia que forma parte de la programación especial “Vacaciones Aragua 2025” y que contempla mejoras viales, embellecimiento de espacios y fortalecimiento de los servicios en el eje costero de la entidad.

El despliegue más reciente se llevó a cabo en el kilómetro 1 de la vía hacia Choroní, punto clave de conexión entre el resto del estado y este importante destino turístico. Allí, junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, y el presidente de la empresa Vías de Aragua, Gerardo Rozo, la mandataria regional supervisó los trabajos de asfaltado, que contemplan la colocación de tres mil toneladas de mezcla asfáltica.

En este sentido, la máxima autoridad regional destacó que esta intervención responde al Plan de la Aragüeñidad y a las agendas concretas de acción surgidas del trabajo conjunto con el Poder Popular organizado.

“Estamos cumpliendo con lo prometido, ejecutando obras que benefician directamente a los habitantes y visitantes. No solo Choroní se verá favorecido, también la parroquia Chuao, en el municipio Santiago Mariño, que comparte esta arteria vial estratégica para el turismo y la economía local”, afirmó.

RECURSOS PARA EL TERMINAL

La gobernadora también anunció la asignación de recursos para continuar la construcción del Terminal de Oriente y Occidente, que permitirá conectar de manera más eficiente a prestadores de servicios turísticos con las costas aragüeñas.

Asimismo, ratificó el respaldo permanente del presidente Nicolás Maduro y del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, a los proyectos de desarrollo en la región.

UNA OBRA IMPORTANTE PARA GIRARDOT

Por su parte, el alcalde Rafael Morales subrayó la importancia de la obra para el dinamismo económico y turístico de Choroní.

“Esta carretera determina la afluencia de visitantes y el desarrollo económico de nuestra parroquia. Además, gracias a la visión de nuestra gobernadora, también vamos a recuperar los miradores, ofreciendo a turistas y locales espacios más atractivos y seguros”, señaló.

El mandatario municipal precisó que, además del asfaltado total de la vía, se ejecutarán labores de adecuación de los miradores turísticos ubicados en la carretera, con el fin de que los visitantes disfruten de espacios acondicionados, con áreas para el descanso, seguridad y contemplación del paisaje.

«Nuestra meta es que, en los próximos meses, tanto los habitantes como quienes nos visitan encuentren una carretera 100% asfaltada, bien señalizada y con miradores que permitan apreciar la belleza de nuestra costa aragüeña», precisó Morales.

EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS EN OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

En paralelo a los trabajos en Choroní, se mantiene el despliegue en la vía hacia el municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde cuadrillas de servicios públicos ejecutan labores de embellecimiento con la aplicación de pintura, demarcación vial y adecuación de espacios públicos. Acciones que buscan optimizar la seguridad, mejorar la movilidad y ofrecer una mejor experiencia a los visitantes durante la temporada vacacional.

Con estas intervenciones, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso de trabajar de forma sostenida por el desarrollo integral del eje costero, generando condiciones óptimas para el turismo, fortaleciendo la economía local y garantizando el bienestar de las comunidades.

REINYMAR TOVAR| FOTOS | GBA