Sistema 1×10 del Buen Gobierno facilita cirugías de cataratas Aragua

La jornada quirúrgica incluyó procedimientos modernos de facoemulsificación, que garantizan una recuperación rápida y segura para los pacientes

CIUDAD MCY.-El Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA) culminó el año con la atención quirúrgica de cerca de 40 pacientes de la tercera edad, provenientes de diversos municipios de la entidad, quienes fueron favorecidos con cirugías de cataratas para la recuperación de su visión.

La jornada dio respuesta a solicitudes canalizadas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, mecanismo que permite identificar y atender de manera directa las necesidades de salud de la población, priorizando a los adultos mayores como grupo vulnerable.

Las intervenciones realizadas correspondieron a cirugías de cataratas extracapsulares, empleando la técnica de facoemulsificación, un procedimiento moderno que facilita una recuperación más rápida y segura, además de una mejora significativa en la salud visual de los pacientes intervenidos.

De acuerdo a la información difundida en las redes sociales del CORA, durante el proceso quirúrgico, los pacientes contaron con el acompañamiento de la autoridad única de Salud del estado Aragua, Dra. Yosmary Lombano, junto al director general de Salud, Román Cabello, presidenta de la Asociación para el Diagnostico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), Ana Sandoval, entre otras autoridades regionales, que garantizaron el cumplimiento de los lineamientos emanados por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Asimismo, es valioso mencionar que esta acción se enmarca en el fortalecimiento integral de la atención oftalmológica que impulsa la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), la cual incluye consultas especializadas en oftalmología y optometría, así como la entrega gratuita de lentes correctivos a los pacientes que lo requieren.

La corrección oportuna de las cataratas resulta fundamental para prevenir la pérdida progresiva de la visión en la tercera edad, una de las principales causas de discapacidad visual. En este sentido, el CORA tiene previsto mantener de manera periódica estas jornadas quirúrgicas, orientadas a brindar respuestas efectivas y oportunas en materia de salud visual.

La articulación institucional y el uso del Sistema 1×10 del Buen Gobierno continúan demostrando su efectividad como herramientas para la atención directa al pueblo. Para los adultos mayores favorecidos, esta jornada representa la recuperación de la autonomía, el bienestar y una mejor calidad de vida, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con una salud pública gratuita, humanizada y de calidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA