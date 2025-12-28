Segunda etapa de obras garantiza renovación integral del Teatro Ateneo de Turmero

Con la restauración del recinto, el emblemático espacio servirá como epicentro para fomentar la cultura local e impulsar el crecimiento de los futuros artistas

CIUDAD MCY.- En una jornada dedicada a fortalecer la identidad cultural y los espacios para el reencuentro ciudadano, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, inspeccionó los trabajos de construcción y rehabilitación del histórico Ateneo de Turmero (TAT), en su segunda fase.

El proyecto se ejecuta en atención a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en el marco de la Cuarta Transformación, con el propósito de consolidar espacios de paz, cultura y esparcimiento para las familias mariñenses.

En el recinto se realizan labores de modernización integral de la infraestructura y el embellecimiento de sus espacios, entre las que destacan: rehabilitación de fachada y áreas internas, ornato, colocación de piso calco, colocación de puertas y ventanas en madera, instalación de alumbrado de la época y rehabilitación del techo entre otras mejoras.

Finalmente con estas acciones el Gobierno regional y municipal reafirman su compromiso con la cultura como eje de transformación social.

Además de que no solo rescata un bien patrimonial, sino que impulsa acciones que fortalecen la convivencia, la creatividad y el sentido de pertenencia de los habitantes.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA