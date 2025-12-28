Aragua presentó balance positivo de seguridad en 2025 y proyecta un 2026 de Paz

Durante un encuentro de trabajo las autoridades militares y regionales, resaltaron las acciones ejecutadas en materia de seguridad y concretaron ideas para el fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz

CIUDAD MCY.- Desde la Sala Situacional de la Policía Bolivariana del estado Aragua (PBA), se realizó un encuentro en perfecta Fusión Militar-Policial-Popular, para realizar el balance anual sobre los acontecimientos en materia de seguridad del año 2025 y la perspectiva para el 2026.

La mesa de trabajo estuvo enmarcada en la Tercera Transformación del Plan de la Patria y se realizó

siguiendo las directrices emanadas por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

La reunión estuvo presidida por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en compañía del viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Endes Palencia, y el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral No. 44 (ZODI) Aragua, M/G Ángel Balestrini y congregó a la totalidad de los cuerpos de seguridad que hacen vida en el estado.

La jornada tuvo como foco principal revisar las acciones ejecutadas a nivel de seguridad durante el presente año, se habló de una disminución sustancial de los delitos, robos y secuestros en el estado, gracias a las políticas implementadas por la gobernadora Sánchez y ejecutadas por cada uno de los cuerpos de seguridad de la misma.

Asimismo se mencionaron estrategias y propuestas para continuar garantizando la paz en todo el estado Aragua, durante el venidero año 2026, en consonancia con los lineamientos nacionales.

FORTALECIMIENTO DE LOS CUADRANTES DE PAZ

El importante encuentro alineado a las estrategias que impulsa el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de garantizar una máxima defensa del territorio, también sirvió para concretar acciones para el fortalecimiento comunal.

En ese contexto las autoridades militares y regionales realizaron un análisis del proceso de adecuación de los Cuadrantes de Paz a los 191 circuitos comunales y comunas de todo el territorio aragüeño, esto con el propósito principal de consolidar la paz y la defensa de la nación desde cada una de las comunidades del estado Aragua.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano de Aragua, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los organismos de seguridad ciudadana, continúa trabajando de manera articulada para preservar la tranquilidad, fortalecer la organización comunitaria y garantizar la defensa del territorio en el estado.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS PRENSA GBA