Stephany Abasali se coronó Miss Universo América 2025

CUIDAD MCY.-En un evento posterior a la noche final del certamen universal en Tailandia se anunció que nuestra Miss Universe Venezuela Stephany Abasali obtuvo el título de Miss Universo América.

La segunda finalista del Miss Universe 2025, originaria de El Callao, estado Bolívar, se ganó esta banda luego de ser la candidata mejor posicionada del continente.

Abasali obtuvo este reconocimiento como resultado de su talento, elegancia y determinación en cada una de las etapas de la competencia.

Tras obtener este título, nuestra reina viajará por el mundo junto al cuadro continental como Reina de las Américas.

Las otras ganadoras por continentes fueron Miss Malta (Europa y Oriente Medio), Miss Costa de Marfil (África y Oceanía) y Miss China (Asia).

El anuncio se realizó la mañana del viernes, 21 de noviembre, durante la fiesta de coronación en el Richmond Stylish Hotel en Bangkok, Tailandia, con la presencia de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, y pocas horas después de que la mexicana Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo 2025. AGENCIAS | FOTO CORTESÍA