Clase obrera aragüeña celebró 20 años de la creación de la Lopcymat

*Con eventos deportivos y recreativos, la clase obrera del estado Aragua, celebró los 20 años de la creación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo*

CIUDAD MCY.-En un ambiente de alegría, unidad y compromiso, la clase obrera del estado Aragua celebró el Primer Encuentro Recreativo y Deportivo de la Clase Trabajadora, en conmemoración de los 20 años de la creación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Alimentos Kellogg’s San Jacinto, bajo la organización de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Estado Aragua (fbstt-Aragua), con representantes del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret Aragua), del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de Venezuela (Inpsasel).

Esta actividad se llevó a cabo con el objetivo de promover espacios de integración, bienestar y recreación para la clase trabajadora. También se hizo necesaria la participación de representantes de dichas instituciones que velan por los derechos de la salud laboral en el estado Aragua .

Durante el encuentro, la diputada electa de la Asamblea Nacional, Ing. Indira Arévalo, expresó “Este evento representa el compromiso con la salud, la recreación y el bienestar de la clase obrera aragüeña. En la unión está la fuerza, y este tipo de actividades fortalecen el espíritu colectivo y el protagonismo de nuestros trabajadores.”

La jornada incluyó actividades deportivas, recreativas y culturales, reafirmando el papel de la clase obrera como motor fundamental del desarrollo productivo y social del país.

Desde las instituciones organizadoras se destacó la importancia de seguir promoviendo espacios que dignifiquen el trabajo, fortalezcan la conciencia laboral y celebren los logros alcanzados en materia de seguridad y salud ocupacional.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTOS CORTESÍA