Televisión: un atractivo que sigue vigente en el siglo XXI

Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, y en Venezuela esta fecha cobra un matiz especial por la profunda influencia que este medio ha tenido en la cultura, la política y la vida cotidiana del país

CUIDAD MCY.-El Día Mundial de la Televisión fue proclamado en 1996 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el primer Foro Mundial de la Televisión.

Se conmemora cada 21 de noviembre para reconocer el papel de la televisión en la difusión de información, educación, cultura y entretenimiento.

LA TELEVISIÓN EN VENEZUELA

La televisión llegó a Venezuela en 1953, con la fundación de la Televisora Nacional, el primer canal del país.

Desde entonces, se convirtió en el medio de comunicación más influyente, alcanzando al 95 % de los hogares venezolanos.

En sus primeras décadas, la televisión venezolana fue pionera en telenovelas, programas de variedades y noticieros que marcaron generaciones.

Para finales de los años 2000, el espectro televisivo estaba dominado por el sector privado, aunque con el tiempo el Estado asumió un control mayoritario sobre las señales.

IMPACTO CULTURAL Y SOCIAL

Las telenovelas venezolanas se convirtieron en un producto de exportación, llegando a países de América Latina, Europa y Asia.

Programas icónicos como Radio Rochela o Sábado Sensacional definieron el humor y el entretenimiento nacional.

La televisión también ha sido un espacio de debate político y social, reflejando las tensiones y transformaciones del país.

VIGENCIA EN LA ERA DIGITAL

Aunque hoy compite con internet y redes sociales, la televisión sigue siendo un medio clave en Venezuela.

La señal abierta continúa ocupando el 46 % del tiempo de consumo mediático, mientras que la televisión por suscripción representa un 17 %.

En tiempos de crisis, la televisión ha servido como fuente primaria de información para millones de venezolanos.

El Día de la Televisión en Venezuela no es solo una efeméride global, sino también un recordatorio del papel que este medio ha tenido en la identidad cultural del país. Desde las primeras transmisiones en blanco y negro hasta la era digital, la televisión ha sido testigo y protagonista de Gla historia venezolana.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTO: CORTESÍA