“Tempágono” llega a Maracay para interpretar sus grandes éxitos

CIUDAD MCY.-Los ex vocalistas de las agrupaciones Témpano y Pentágono, Alexis Peña y Emiro Delgado, respectivamente, regresaron a Venezuela para poner a corear a todos sus fans sus más grandes éxitos, haciéndolos viajar a la década de los 80´s.

En esta oportunidad, fue Emiro Delgado quien estuvo presente durante la rueda de prensa realizada en el centro comercial Unicentro, y relató sobre cómo se siente al presentarse una vez más en su ciudad natal y por primera vez en el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM).

“Estoy muy feliz de estar en Venezuela y mucho más en mi Maracay querida, estoy emocionado por presentarme por primera vez, en muchísimos años, en el TOM y compartir con todo mi público de Maracay”, expresó Delgado.

De igual manera, comentó sobre la nueva versión en salsa del tema “Amo” que fue grabado en España. “Fue algo que me propusieron y yo acepté, me gusta esta nueva versión y estoy dispuesto a grabar otros géneros, así como también estoy abierto para hacer colaboraciones con grandes y exitosos cantantes”, señaló el también intérprete de Linda.

A su vez, el artista mencionó sobre su gira para el próximo año. “Con el favor de Dios estaremos de gira este 2026 en varios países de Europa y América Latina y estamos trabajando para llegar a Estados Unidos y compartir con todo nuestro público hermoso”.

“El próximo año volveremos con más proyectos que sé, les gustarán así que, estén muy pendientes a las redes sociales para que no se pierdan ningún detalle”, destacó la ex voz líder de Pentágono.

TEMPÁGONO

Alexis Peña y Emiro Delgado, unieron sus talentos en un proyecto único llamado Tempágono y están en gira por el país. La nostalgia de una época del pop y rock inolvidable promete revivir los éxitos emblemáticos de sus respectivas bandas, tocando los temas que marcaron la vida de sus fanáticos y el público en general. Esta experiencia musical despertará los mejores recuerdos y transportará al público aragüeño a revivir esas décadas fascinantes con sus éxitos imperecederos como Linda, Hombre lobo en París, Amo, Tengo edad para amar, El Esequibo y otros.

