Movimiento Somos Venezuela celebró 8° aniversario rindiendo honores al Padre de la Patria

Se realizó una ofrenda floral para honrar los valores de esta misión que nació como un sueño integrador para que la comunidad aprenda a valorar y respetar estos actos simbólicos

CIUDAD MCY.- Desde la Plaza Bolívar de Maracay, se realizó una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, en el marco del octavo aniversario del Movimiento Somos Venezuela.

En la actividad, los integrantes del partido llevaron pancartas y carteles de apoyo al evento y realizaron una charla donde se mencionaron los cargos y las responsabilidades que cómo habitantes del estado debían de representar, así como también, reiteraron su apoyo a la presidenta (E) Delcy Rodríguez y al pueblo venezolano.

El coordinador de política electoral de la organización política, Marce González declaró: “Estamos reunidos aquí para conmemorar el octavo aniversario del Movimiento Somos Venezuela, movimiento que nació como un sueño integrador, el único movimiento que tiene carácter político en Venezuela, creado bajo los valores revolucionarios”

Por su parte, Noemí Fernández, coordinadora regional de la Red Indígenas Somos Venezuela, indicó, “nos sentimos muy orgullosos que nos han tomado en cuenta este partido, movimiento social, también bueno a nivel regional con los hermanos indígenas, diferentes pueblos indígenas, nos encontramos aquí apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y de verdad nos sentimos orgullosos de ser parte de este movimiento de somos Venezuela”

El evento finalizó con una muestra de respeto ante el Libertador colocando el arreglo floral como símbolo de admiración. El grupo de Somos Venezuela estuvo cantando el Himno Nacional y del estado Aragua como una muestra de alta estima a la tradición, como a aquellas personas que dedicaron parte de su tiempo para estar presente.

RAFAEL GONZÁLEZ

FOTOS : CIUDAD MCY