‎Trabajadoras del sector educativo recibieron atención médica integral

Con la realización de consultas especializadas, estudios y entrega de medicamentos se ofreció un abordaje eficaz a las necesidades de las féminas.

CIUDAD MCY.- ‎El resguardo de las trabajadoras del sector educativo fue motivo para realizar la jornada Vida Saludable con Ipasme, cuyo ejemplo de atención fue al personal obrero, administrativo y docente del municipio Girardot, así como a sus familiares.

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‎Desde la EBE «Leticia Mudarra de López», un equipo multidisciplinario llevó seguridad y confort a las féminas mediante consultas en las áreas de cirugía general, gastroenterología, geriatría, ginecología, obstetricia, medicina general, odontología, oftalmología, pediatría y psicología.

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‎El director del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) Maracay, Joel Álvarez, refirió que la importancia de este tipo de eventos radica en la cifra que representa el sexo femenino para el gremio, pues más del 80% de la plantilla es integrada por mujeres. «Son un pilar fundamental en esta materia», destacó.

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‎Para complementar el cuidado de la salud, también se le practicaron estudios como ecografías y despistaje de HTA, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, capacitación quirúrgica y afiliación al ente.

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‎Este tipo de eventos, que se desarrollan en cada municipio de la entidad, se materializan gracias al trabajo conjunto del Ejecutivo nacional y regional, a través de Corposalud, Gran Misión Venezuela Mujer en su vértice 1 y el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE) de la región.

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‎»Respondemos a una orden de operaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro Héctor Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, todos articulados para llevar bienestar a nuestras trabajadoras», puntualizó Álvarez.

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‎Una de las beneficiarias fue Dorys Geldez, directora del plantel, quien en nombre del gremio manifestó el agradecimiento por el circuito de cuidado. «La actividad fue un éxito, cumplimos con todo el personal», sentenció.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA IPASME ARAGUA