‎»Tu Pelvis mas que un Músculo» cambió visión sobre la fisiología femenina

‎Un equipo multidisciplinario de médicas abordó el impacto hormonal, ginecológico y emocional de esta estructura en las distintas etapas de la vida de la mujer.

CIUDAD MCY.- ‎Con el propósito de educar a la población femenina sobre temas de salud preventiva y desmitificar patologías comunes, se llevó a cabo el taller interactivo: «Tu Pelvis más que un Músculo», evento científico-educativo que reunió a un panel multidisciplinario de especialistas quienes compartieron un espacio idóneo para aclarar dudas clínicas y adquirir herramientas de autocuidado.

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‎La iniciativa, promovida por especialistas en el área que detectaban una alta recurrencia de interrogantes desatendidas en las consultas diarias, reunió a un grupo de aproximadamente 30 mujeres de diferentes edades

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‎La ginecóloga Daneb Casanova fue una de las facilitadoras y expuso el núcleo conceptual de la actividad, al destacar que la pelvis no se limita a un soporte óseo, sino que involucra un complejo sistema muscular influenciado por los cambios biológicos.

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‎»Abordamos puntos como las diferentes etapas de la vida, la pelvis en edad reproductiva, en el embarazo, la menopausia y que no solamente está conformada por tres huesos, sino también, por una estructura muscular muy organizada», detalló.

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‎Asimismo, advirtió sobre la importancia de los hábitos cotidianos, pues «si no hacemos actividades físicas, tenemos una buena alimentación, recibimos suplementos de vitaminas, esta musculatura que contiene órganos importantes simplemente no va a llegar a la edad más importante en óptimas condiciones».

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‎Durante su ponencia, la especialista alertó que la falta de tono muscular genera peso extra de las vísceras abdominales e intestinales, causando estragos a largo plazo. Según indicó, el objetivo es lograr que en la madurez se experimenten «cambios beneficiosos y no asociados a los prolapsos de órganos pélvicos», ya que estos representan un alto índice en las consultas ginecológicas en la edad de la menopausia.

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‎La mirada integral de la jornada abarcó la nutrición y el soporte psicológico como pilares fundamentales de la salud del piso pélvico. Nina Soto, médico cirujano y especialista en nutrición integral, expuso sobre las patologías digestivas asociadas y los métodos idóneos para el fortalecimiento muscular de la zona afectada.

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‎»Esta iniciativa nace de un conjunto de doctoras con la finalidad de instruir a nuestra comunidad, sobre todo en Maracay, que es con la que trabajamos, sobre los trastornos más frecuentes en la edad femenina», manifestó.

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‎Al cierre del encuentro, las asistentes intervinieron al postular casos particulares en una ronda de preguntas y respuestas.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY