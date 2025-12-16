Trabajadores de Secretaría de Cultura preparan bienvenida al Niño Jesús

CIUDAD MCY.- Concibiendo las tradiciones navideñas venezolanas como una genuina y poderosa herramienta de paz, amor, inclusión, espiritualidad, bondad y transformación social, la coordinación de servicios generales de Secretaría de Cultura realizó un sencillo, hermoso y emotivo encuentro concebido para dar gloria a Dios en el cielo y pedir por la plena paz universal, actividad enmarcada dentro de los Lunes Cívicos, impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua.

El encuentro “Luz y Esperanza”, apoyado por la profesora Maité Simoza, tutora académica de Misión Cultura, se basó en los maravillosos textos bíblicos de Mateo y Lucas, y enfatizó que la celebración del nacimiento del Niño Jesús es un proceso que tiene dos vertientes: una espiritual y comunitaria que constituye el adviento, y otra de carácter cultural y familiar que conforman las tradiciones populares navideñas.

“Este tipo de actividades, como todas las de carácter navideño, tienen una importancia vital para la colectividad aragüeña en general, ya que contribuye de manera eficaz, a fomentar el arte y cultura popular, como maravillosos alimentos espirituales, capaces de renovarnos constantemente, y retroalimentarnos en todo momento con la esencia pacífica y profundamente humanitaria de los Pueblos del mundo”, finalizó Yadira Simoza, coordinadora de la Unidad de Servicios Generales en Secretaría de Cultura.

