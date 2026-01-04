TSJ designa a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

Cuidad MCY- El Tribunal Supremo de Justicia, en declaraciones por Venezolana de Televisión, aprobó designar a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela, tras el secuestro del mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La decisión del TSJ busca garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado venezolano, así como las actividades del Gobierno y de todo el territorio nacional.

La información la dio a conocer la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Tania D’Amelio, quien precisó que en vista de la agresión extranjera suscitada este sábado 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, esta instancia del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Carta Magna de la nación Bolivariana a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación».

A continuación el texto íntegro del comunicado: