Diputados de la AN exigen a EEUU que devuelva al presidente Maduro

Cuidad MCY- La Asamblea Nacional y el pueblo venezolano se movilizan este sábado en Caracas para denunciar el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, tras un ataque militar perpetrado por EEUU en horas de la madrugada.

Los diputados del órgano legislativo exigieron a Washington la inmediata devolución del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras denunciar el ilegitimo ataque militar estadounidense y el secuestro de la pareja presidencial.

Desde la avenida Urdaneta de Caracas, los parlamentarios venezolanos, junto a ciudadanos movilizados, denunciaron el acto ilegal que contraviene la soberanía nacional y los principios del derecho internacional, calificando los hechos como un «infame y cobarde ataque militar estadounidense» con misiles y bombas contra el pueblo venezolano.

La diputada Rodbexa Poleo repudió los «saboteos y bloqueos» aplicados por el gobierno norteamericano. Exhortó al respeto de los derechos de los venezolanos y del presidente Maduro, enfatizando que fue electo democráticamente. Poleo también señaló que detrás de estas agresiones están «individuos que, sin votos en los procesos electorales, ni soporte constitucional, intentan llegar al poder mediante la desestabilización».

En su intervención, Poleo subrayó que «el pueblo venezolano desea paz y amor, y no dudará en defender la patria». Hizo un llamado a los venezolanos a defender la paz, sentenciando: «Somos un pueblo pacífico, que nadie se equivoque. Si para defender la paz es necesario empuñar un fusil, tomaremos las armas para defender nuestra patria».

Finalmente, Poleo, acompañada por otros diputados como Desiree Santos Amaral y Juan Romero, recalcó el compromiso de no desistir en la defensa del orden constitucional. Anunció que se movilizarán por toda Venezuela, «cargando la dignidad y la energía de los ancestros patriotas».

Con información de Telesur | Foto Referencial