Unesr graduó 350 profesionales en diversas especialidades

La 334ta promoción representa una amplia gama de saberes y disciplinas, formados para atender las necesidades del país, entre los graduandos se encuentran doctores, magísteres, licenciados y TSU

CIUDAD MCY.-El escenario del imponente Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se vistió de gala para albergar del tricentésimo trigésimo cuarto acto de graduación de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (Unesr), núcleo Aragua.

El acto estuvo encabezado por el licenciados Juan Carlos Machado, director de la Unesr, acompañado por la profesora Leira Suárez, autoridad única de Educación en el estado Aragua y la licenciada Ana Martínez, subdirectora de la esta casa de estudios, quienes expresaron su profunda satisfacción y orgullo por el logro alcanzado por estos 350 nuevos profesionales de la República Bolivariana de Venezuela.

El Director de la mencionada casa de estudios, destaco el apoyo educativo y el enfoque en la formación alternativa basada en la experiencia de las comunidades.

«Aragua ahora tiene nuevos magíster, doctores, licenciados y TSU que apuestan a la formación, con la Unesr trasciende lo tradicional nosotros estamos con todas las instituciones y las comunidades porque con nuestro Plan de la Patria de las 7 transformaciones, específicamente en el sexto motor, nosotros damos honor a tal pretensión del Libertador y decimos que Simón Bolívar no aró en el mar».

Por su parte, la subdirectora Ana Martínez felicitó a los 350 nuevos profesionales que apuestan por una educación en el país.

«Desde la Unesr seguimos formando hombres y mujeres profesionales que contribuyen a la formación integral de ciudadanos capaces de transformar su entorno y construir una sociedad más justa».

La promoción de 350 egresados representa una amplia gama de saberes y disciplinas, formados para atender las necesidades del país.

Entre los graduandos se encuentran doctores en Ecología, de Desarrollo Humano, Gestión para la Creación Intelectual y Pedagogía Crítica. Magíster de Gestión para la Creación Intelectual y Pedagogía Crítica.

Asimismo, licenciados en Administración de Recursos Humanos, Mercadeo y Finanzas, además Desarrollo Endógeno, Pedagogía Alternativa y técnicos superiores universitarios en Salud Animal y Fisioterapia.

PROFESIONALES CELEBRAN

En esta jornada, Yuliana Ramos, secretaría General para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología expresó su gratitud por recibir un magíster en Ecología del Desarrollo Humano.

“Agradecida con Dios porque tracé otra meta en mi vida, y también a la Unesr por formarnos con este magister el cual aplicare mis conocimientos a beneficio de las comunidades de Aragua”.

Por su parte, Génesis Sánchez quien recibió el título de Licenciada en Desarrollo Endógeno manifestó el apoyo de importantes personas que fueron un pilar para culminar con éxito sus estudios.

“Agradecida con la gobernadora Joana Sánchez, los docentes de la Unesr y a mi tutor por fortalecer la educación y el desarrollo en el estado., además por su puesto, agradezco a mi familia por darme el apoyo y las fuerzas para nunca abandonar mis estudios”.

Finalmente, Brayan Morales quien recibió el título como doctor en Ecología para el Desarrollo Humano envió un mensaje a la juventud para que no abandones sus sueños.

“Celebró hoy mi trayectoria académica como un símbolo de un sueño cumplido y esfuerzo familiar, este logro representa el orgullo y la constancia en la búsqueda de un futuro mejor, desde acá envió un mensaje a la juventud de tener confianza y fe en sí mismos, resaltando que cada uno es artífice de su destino y tiene el poder de construir el futuro que desean”.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY| FOTOS CIUDAD MCY