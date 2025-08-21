Ciudad MCY

Venezolano Joaquín Sánchez logra medalla de oro en II Juegos Panamericanos Junior

PorKaren Rodríguez

Ago 21, 2025

CIUDAD MCY.- El venezolano Joaquín Sánchez logró medalla de oro, tras imponerse en la categoría masculina de más de 84 kilogramos de karate, durante su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Desde Paraguay, Sánchez declaró: “Me preparé ocho meses concentrado en el Instituto Nacional (de Deportes) de Venezuela, fui a diferentes países para hacer las competencias previas y llegar a estos Panamericanos”.

Detalló que estuvo tres meses en Italia, “lo que nos ayudó mucho, y entrenamos todos los días. Las medallas se las dedico a mi mamá y a mi papá, que siempre estuvieron ahí apoyándome y nunca dudaron de mí en las buenas y en las malas”.

En la gran final, el atleta de Venezuela, superó al ecuatoriano César Vallejo, lo que aseguró su camino hacia la presea dorada.

Pese a los resultados en contra, el representante de Ecuador manifestó: “Me siento feliz, contento, siento que pude haber dado mucho más, pero la próxima ya sé qué tengo que mejorar. La medalla se la dedico a Dios, a mi entrenador y a mis padres”, refieron medios paraguayos.

Medios especializados recordaron que el camino de Sánchez no fue sencillo, pues inició el torneo con una derrota frente al deportista mexicano Alberto Velasco, sin embargo, supo recomponerse para avanzar en las victorias decisivas que lo llevaron a lo más alto del podio.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA 

