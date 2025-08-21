Venezuela abre contra Canadá en el inicio de la AmeriCup

CIUDAD MCY.- Se dará inicio a la AmeriCup 2025, fecha en la cual la selección venezolana de baloncesto se medirá a la de Canadá por el grupo B de la competición que estará disputándose en Nicaragua.

El equipo criollo presenta un plantel con jugadores jóvenes en su mayoría que serán guiados por los experimentados David Cubillán y Windi Graterol. Entre las piezas que están en su mejor momento, Yohanner Sifontes, junto con David Ascanio, están llamados a ser protagonistas del combinado dirigido por Ronald Guillén.

Otro jugador clave será el miembro del club Gimnasia de Argentina, Anyelo Cisneros quien promedió 9,1 puntos por partido en la etapa clasificatoria para la Americup. Por su parte Enrique Medina, con su gran altura de 2,18 metros, buscará darle solidez, sobre todo defensivo al quinteto.

Además de Canadá y Venezuela el grupo B también está conformado por Panamá y Puerto Rico. En el papel boricuas y canadienses están llamados a clasificar por su condición de potencias pero Venezuela pudiera ser una selección que dé la sorpresa y clasifique a la siguiente ronda, aunque sea como uno de los dos mejores terceros, ya que le ha ganado a Panamá los últimos cinco juegos que han disputado.

CIUDAD CCS || FOTO CORTESÍA