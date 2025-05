Venezuela consolida su Poder Popular frente a la desinformación de la oligarquía mundial

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó que «no es Maduro el que tiene más poder, es el pueblo». Con estas palabras, el Mandatario deslegitimó las interpretaciones de la prensa internacional que afirman que su liderazgo se consolidó tras las elecciones del 25 de mayo, resaltando que el auténtico poder reside en la ciudadanía.

«Los titulares de la prensa internacional dicen que ahora (tras las elecciones) Maduro tiene más poder… no entienden a Venezuela, aquí el que tiene más poder es el pueblo», manifestó en su programa Con Maduro +, en el que defendió el proceso electoral como expresión del empoderamiento popular y la organización comunitaria.

El triunfo del pueblo organizado

El presidente Maduro afirmó que la victoria electoral no corresponde a un Mandatario o un partido, sino a la ciudadanía que «no se dejó arrebatar su derecho. Ganó la esperanza organizada. Ganó la democracia verdadera, la de carne y hueso». En momentos en que la oligarquía internacional intenta desalentar la soberanía venezolana, el Presidente resaltó la importancia de la participación popular en la construcción de una democracia genuina.

«Anoche no gané yo, no ganó un partido. Ganó el pueblo valiente que no se dejó arrebatar su derecho. Ganó la esperanza organizada», subrayó el Dignatario.

El Autogobierno Popular, una realidad en construcción

El jefe de Estado insistió en que la ciudadanía venezolana marcó el camino con su voto hacia un modelo de autogobierno que fortalece las comunidades y promueve la «nueva democracia, el Autogobierno Popular». Según sus palabras, las élites globales no comprenden los profundos cambios que experimenta la humanidad en busca de mayor igualdad, soberanía y soberanía plena.

«El Pueblo de Venezuela ha trazado el rumbo, con su voto, para construir el poder de las Comunidades, de una nueva democracia. El Autogobierno Popular»

La victoria ética: respeto y democracia verdadera

El presidente Maduro celebró la victoria electoral como un triunfo ético, enmarcado en el respeto en lugar del odio, la democracia frente al caos y la paz frente a la violencia. Destacó que el pueblo venezolano salió a votar con alegría y esperanza, demostrando que la resistencia contra las pretensiones de las élites es posible a través de la organización popular.

«Hubo una victoria ética. Una victoria del voto sobre la violencia. Del respeto sobre el odio. De la democracia sobre el caos. Y ese es un logro colectivo del pueblo venezolano, que no se dejó provocar, que salió en paz, que votó con alegría y con esperanza.»

Seguimiento a los avances en las comunidades

El jefe de Estado adelantó que permanecerá atento a los resultados en los 10 circuitos electorales más votados, comprometiéndose a cumplir con la promesa de impulsar obras que beneficien directamente a las comunidades, fortaleciendo así la democracia participativa y popular que caracteriza a Venezuela en su resistencia frente a las presiones externas.

Venezuela reafirma que su modelo de autogobierno y organización comunitaria representa una vía de resistencia contra las imposiciones de la oligarquía mundial, que no logra comprender ni aceptar los cambios profundos en el poder político que generan las y los pueblos organizados.

Prensa Presidencial