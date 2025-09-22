Venezuela se levanta como un estandarte para defender Día Internacional de la Paz

CIUDAD MCY.-«En este Día Internacional de la Paz, el Pueblo de Venezuela se levanta como un estandarte de estabilidad en la región, un faro que ilumina el camino hacia el respeto, la convivencia, el desarrollo compartido y la armonía mundial», expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

A su vez, indicó, que «la única garantía de paz para esta nación, que anhela vivir sin injerencia ni la violencia terrorista que pretende imponerse desde afuera, es la Revolución Bolivariana».

Igualmente, ratificó que «esta paz la hemos conquistado a pulso, con trabajo y amor, mediante la justicia social y la unión cívico-militar. Es el fruto de un pueblo organizado y consciente que rechaza la violencia y la guerra. Nosotros confiamos en su fuerza para hacer triunfar la Paz perpetua que soñó nuestro Libertador Simón Bolívar».

El Día Internacional de la Paz, radica en la invitación a todas las personas y naciones a comprometerse con la paz, superar las divisiones y trabajar por la construcción de un futuro justo y sostenible para todos.

