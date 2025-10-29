Vinotinto sub-17 cerró su gira de preparación con derrota ante Japón

CIUDAD MCY.- La selección nacional sub-17 cayó ante su similar de Japón 1-2 y cerró así su gira de preparación con miras a la Copa del Mundo de la categoría, a realzarse en noviembre en Catar.

En el encuentro, disputado en el The Sevens Stadium de Arabia Saudita, el conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo inició por debajo en el marcador, gracias a un tanto de Minato Yoshida al minuto 34.

La Vinotinto logró la igualdad recién comenzando la segunda mitad por intermedio de un penal ocurrido al minuto 46, convertido por Juan Camilo Uribe.

Ambos equipos realizaron numerosas variantes y, a poco del final, un contragolpe de los Samuráis terminó en un tanto que rompió el empate al 88.

De esta forma, los chamos cierran su gira de amistosos previo al debut mundialista ante Inglaterra, el próximo 4 de noviembre, correspondiente al Grupo E junto a Egipto y Haití.

La Copa del Mundo sub-17 se llevará a cabo del 3 al 27 de noviembre.

EL FOCO | FOTO CORTESÍA