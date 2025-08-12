Ciudad MCY

Saime realizará operativo especial sin cita para cédulas entre 22 y 32 millones

PorRafael Velásquez

Ago 12, 2025

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que llevará a cabo un operativo especial sin cita para este sábado 16 de agosto, dirigido exclusivamente a los venezolanos con números de cédula entre 22 y 32 millones.

La información fue publicada por el Saime a través de la red social de Instagram, donde reseñó que durante la jornada nacional, que se realizará en todas las oficinas de la institución, los ciudadanos podrán realizar la verificación de datos y la renovación de su cédula de identidad sin necesidad de agendar previamente una cita.

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar y agilizar los trámites para este segmento de la población, lo que permitirá a los usuarios acceder a los servicios de manera directa el mismo día.

El único requisito es presentar una copia simple de la partida de nacimiento, en un horario establecido desde las 8:00 am, hasta las 2:00 pm.

Las autoridades del Saime instan a los venezolanos que tengan cédula de identidad en ese rango, asistir y respetar las normas de organización establecidas en cada sede para garantizar un proceso ordenado y eficiente.

VTV

