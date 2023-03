CIUDAD MCY.- Los hechos de Occidente son contrarios a lo que alega de democracia y principios humanitarios, afirmó el presidente sirio Bashar Al-Assad, en una entrevista al canal Rusia 1, difundida hoy por medios de prensa aquí.

La guerra en Siria demostró que el Occidente no cambiará y busca transformar a otros países en estados subordinados que cumplan sus condiciones, incluso a expensas de los intereses de los pueblos, dijo el manadatario.

Consideró que la libertad es un término hermoso, pero para los gobiernos occidentales esta significaría que uno mate, destruya y haga todo lo malo en favor de sus intereses.

La democracia para Estados Unidos y sus aliados en Europa es ser agente y subordinado a ellos, insistió el Gobernante.

Explicó que ellos pretenden de sus relaciones con otros países más pequeños o más débiles transformar a éstos en estados dependientes que satisfagan sus necesidades.

Al-Assad reveló que durante la guerra impuesta a esta nación desde 2011, ciertos gobiernos occidentales trataron de persuadirlo para que renuncie a la presidencia a cambio de plena inmunidad y llevar lo que quiera de dinero y gente cercana.

Ellos no tenían problema y no iban a imponer sanciones sobre el dinero si yo lo hubiese llevado conmigo y si hubiese abandonado el poder, pero al final se dieron por vencidos y comprendieron que su política ya no nos engaña, detalló el jefe de Estado.

Por otro lado, opinó que la división y debilitamiento de Rusia siempre ha sido un objetivo occidental desde hace más de 300 años, y no sólo surgió con el problema de Ucrania.

Simplemente, se requiere que Rusia sea un pequeño y débil estado vasallo a Occidente, manifestó.

Por último, consideró que muchos sirios desean la victoria de Rusia en esta guerra porque ello repercutiría directamente en Siria, y si tu amigo está en una posición fuerte, lo serás tú también, recordó.

El presidente sirio concluyó una visita de trabajo de tres días a Rusia durante la cual sostuvo un encuentro con el mandatario Vladimir Putin, con quien debatió las relaciones estratégicas entre las dos naciones

AGENCIAS