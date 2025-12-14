Zoológico Las Delicias celebró el 110° aniversario con Caminata Zoo Deportivo 4K

La jornada fue un éxito rotundo consolidándose cómo un ambiente festivo y bien organizado, ya qué a lo largo del trayecto los caminantes contaron con puntos de hidratación para mantener la energía y el acompañamiento de los organismos de seguridad

Ciudad MCY.-Desde tempranas horas de la mañana más de 250 aragüeños con energía y entusiasmo se sumaron a la caminata Zoo Deportivo 4K , con

con el objetivo central de celebrar el 110° aniversario del Zoológico Las Delicias de Maracay.

El evento deportivo encabezado por la presidenta del recinto, Vanesa Rodríguez atrajo aficionados y familias por igual , el cuál dio inicio en el Parque Carlos Raúl Villanueva donde los participantes marcaron el paso en la ruta de 4 kilómetros, recorriendo las calles hasta alcanzar la meta final en el histórico zoológico.

La presidenta del Zoológico expresó sentirse feliz del grato acompañamiento de los aragüeños.

«Gracias por la alta participación aquí estan más de 250 inscritos y participantes adicionales sin inscripción, celebrando la vida del zoológico un punto de visita importante en Maracay».

Asimismo agregó que la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua , Joana Sánchez anunciará en los próximos la llegada de nuevos integrantes.

«Nuestra Gobernadora sabe lo importante que es el Zoológico de Las Delicias , así que ella próximamente anunciará la llegada de nuevos ejemplares desde el zoológico de Mérida, que serán presentados el martes».

La jornada que fue un éxito rotundo se consolido en un ambiente festivo y bien organizado, ya qué a lo largo del trayecto los caminantes contaron con puntos de hidratación para mantener la energía y el acompañamiento de los organismos de seguridad.

LA CELEBRACIÓN CONTINÚA

Una vez culminada la caminata la celebración continuó con una variedad de actividades recreativas.

En está los presentes disfrutaron de sesiones de masajes, bailoterapia, refrigerios, rifas, premios y muchas sorpresas más, que hicieron de la caminata una experiencia grata.

​Además los aragüeños realizaron un emotivo recorrido por las instalaciones del Zoológico, reafirmando el valor y la importancia de este espacio para la historia y la biodiversidad del estado Aragua.

MOTIVADOS Y CON ENERGÍA

Durante este aniversario los participantes expresaron lo significativo que fue la caminata y la importancia de promover la actividad física y honrar la rica trayectoria del Zoológico Las Delicias.

Trina Rondón señaló que ,»esta caminata no solo es una actividad deportiva, sino un acto de amor y compromiso con nuestro zoológico, que ha sido parte de la vida de los aragüeños por más de un siglo».

Por su parte, Marta Peñalos agregó que la celebración reunió a todos los aragüeños en una sola ruta de amor por el turismo.

«Vine con mi familia a disfrutar y celebrar los 110 años de este hermoso recinto en el que esta presente la fauna y la flora, desde niña venía acá y estoy feliz de que aún este zoológico se conserve».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA