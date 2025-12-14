GMVM atendió a 142 mujeres en Zuata

Con una amplia gama de servicios cómo;geriatría, traumatología, cirugía general, oftalmología, atención a personas con discapacidad y planificación familiar.

Ciudad MCY.-Con el firme objetivo de seguir garantizando una salud justa y de calidad a las féminas del estado Aragua, en el marco del Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), se desplegó jornada de atención integral dedicada a las mujeres del municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

En el abordaje, se atendieron 142 féminas entre adultas mayores, embarazadas, niñas, adultas y adolescentes, con las especialidades de medicina general, medicina interna, pediatría, geriatría, traumatología, cirugía general, oftalmología, atención a personas con discapacidad y planificación familiar, donde se brindaron 584 asistencias médicas y 4 mil 845 atenciones integrales.

Las féminas perteneciente al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Zuata, recibieron atenciones en odontología, tales cómo profilaxis, exodoncias temporal y cordal, en el área de ginecología se tomaron muestras de citología y retiro de implantes subdérmicos, entrega de preservativos, kits de embarazadas, además de sesiones educativas.

En el despliegue de atención que se llevó a cabo en la Cancha techada del sector Primitivos de Jesús, también se instaló un punto de vacunación, despistaje de diabetes, HTA, peso y talla, vacunación, además se distribuyeron 2 mil 920 medicamentos y más de 29 mil unidosis de tratamiento médico entregados de manera gratuita.

Dichas acciones ratifican el compromiso del Ejecutivo Nacional, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez e impulsados por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar servicios de alta calidad, salud integral y seguridad social a las mujeres venezolanas.

