Programa Semilleros Científicos se consolidó en Aragua con entrega de equipamiento didáctico

Kits de ajedrez y telescopios keplerianos se incorporan a los espacios educativos para estimular el pensamiento lógico, la observación científica y la vocación por la investigación desde edades tempranas

CIUDAD MCY.- La formación científica se consolida en el estado Aragua con la entrega de equipamiento especializado a instituciones educativas de la entidad, como parte del despliegue del Programa Nacional Semilleros Científicos liderado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), a través de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua.

La dotación, de alcance estadal, favorecerá a comunidades educativas de los 18 municipios y contempla la entrega de kits didácticos diseñados para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del sistema educativo.

En este sentido, el equipamiento está conformado por kits de ajedrez y telescopios keplerianos, recursos pedagógicos orientados a estimular la vocación científica de niños, jóvenes y adolescentes, reforzando a su vez, actividades formativas como las olimpiadas de astronomía, las competencias de ajedrez y los retos de robótica escolar.

El acto de entrega reunió a la presidenta de Fundacite Aragua, Ing. América Fonseca, junto al equipo territorial del Programa Semilleros Científicos, representantes del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa Aragua, así como docentes y directivos de las instituciones educativas favorecidas, quienes acompañan la implementación de estas herramientas en las aulas.

Esta acción forma parte de una política pública orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez en garantizar el acceso equitativo a recursos educativos de calidad en todo el territorio, reforzando el compromiso del Gobierno Nacional con el impulso de la educación científica y tecnológica como base para la formación de nuevas generaciones y el desarrollo sostenible del país.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA