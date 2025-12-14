Bodega de ALAS y Mercal llevó productos de calidad a comunidad de Girardot

Gracias a esta actividad los aragüeños realizan las compras de alimentos de excelencia calidad, sin necesidad de ir a un mercado convencional en el que los costos son elevados

CIUDAD MCY.-En el marco del despliegue amor y prosperidad alimentaria , se instaló en el municipio Girardot una bodega tipo I de las empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS), y Mercados de Alimentos (Mercal).

La actividad que ofreció productos de la cesta básica a precios solidarios, se alinea con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La bodega se instaló en la Comuna Socialista Madre de Libertadores Bolívar – Chávez, en la comunidad Campo Alegre donde los habitantes de 7 comunidades realizaron las compras de víveres, proteínas , hortalizas , articulos de uso personal y productos del hogar.

Coni Aponte, jefa de la comunidad indicó que más de 3 mil familias son favorecidos con la bodega .

«Nuestra gente viene para acá hacer sus compras y realizar las comidas, más de 3 mil familias son bendecidas y lo mejor de esta bodega es que esta presente todos los días, esto gracias al presidente Nicolás Maduro y la Gobernadora Sánchez «.

A través de está bodega tipo I las empresas ALAS y Mercal ofrecen una productos de calidad a precios accesibles, con el objetivo de que los aragüeños no se trasladen a mercados convencionales donde los costos son elevados.

COMUNIDAD AGRADECIDA

Durante la actividad los ciudadanos expresaron su satisfacción, ya que lograron obtener desde la cercanía de sus hogares los alimentos esenciales.

Jenny Ojeda agradeció a las autoridades por traer a las comunidades las bodegas.

«Soy de otra comunidad, pero vengo para acá a comprar mis alimentos, pollo, carne , arroz y otras cosas que son de excelente calidad, agradecida con el presidente y la gobernadora «.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY



FOTOS CORTESÍA