16 mil niños aragüeños serán inmunizados en Semana de Vacunación de las Américas

Los integrantes del Programa Ampliado de Inmunizaciones estarán desplegados en los 18 municipios de la entidad inoculando a infantes y mujeres gestantes

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración de la Semana de Vacunación de las Américas, en el estado Aragua se ha desplegado un operativo integral de parte del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) que busca garantizar la protección de la población a través de la inmunización gratuita y oportuna.

La coordinadora regional de inmunizaciones, Maidelys Ascanio, informó desde el Hospital Civil de Maracay que la jornada, iniciada el pasado domingo 26 de abril, se extenderá hasta el domingo 3 de mayo con una meta de atender a 16 mil niños en toda la entidad.

Para cumplir con este objetivo, el Sistema Nacional Público de Salud (SNPS) ha habilitado las 43 ASIC (Áreas de Salud Integral Comunitaria) y mantiene activos 256 puestos de vacunación distribuidos en todo el territorio aragüeño. La campaña está dirigida principalmente a niños menores de seis años, escolares de hasta los diez años y mujeres embarazadas, a quienes se insta a acudir con su tarjeta de vacunación para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

Las vacunas disponibles incluyen dosis de Pentavalente, Polio (inactivo y oral), Toxoide, Hepatitis y tuberculosis (BCG), cubriendo también las necesidades de la población adulta.

Conscientes de las limitaciones de tiempo que pueden enfrentar los representantes, la coordinación regional ha diseñado estrategias de atención extendida. Además del horario habitual de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los centros de salud, se realizarán abordajes en centros comerciales durante el fin de semana.

Asimismo, se implementará el «Plan Luciérnaga» para la atención en horario nocturno y se llevarán a cabo visitas simultáneas en preescolares, escuelas y centros de educación inicial en todo el estado.

El propósito central de esta movilización es erradicar enfermedades como el sarampión y la rubéola, asegurando que cada ciudadano tenga acceso a sus dosis de refuerzo. El personal de salud encargado reiteró la invitación a las familias para que se sumen a esta jornada extraordinaria, aprovechando los múltiples puntos de atención y el despliegue del personal capacitado que trabaja para consolidar a Aragua como un territorio protegido y saludable.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

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