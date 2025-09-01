300 trabajadores de Fundaparques recibieron atención médica en jornada especial

*** En el marco de la jornada, los asistentes pudieron adquirir alimentos a precios solidarios gracias a las bodegas móviles de la empresa Alimentos Aragua Socialista (Alas)***

CIUDAD MCY.-Los trabajadores de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), recibieron atención médica especializada durante una jornada integral que favoreció a aproximadamente 300 trabajadores entre personal administrativo y obrero.

La actividad, que se realizó siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, se desarrolló en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay y contó con la participación de profesionales en más de 20 especialidades médicas, entre ellas odontología, dermatología y medicina general.

Esta jornada forma parte de una política de atención integral que busca garantizar el acceso a servicios de salud para los empleados de los parques administrados por Fundaparques, como el Parque Santos Michelena, Agustín Codazzi, El Monumento de la Juventud, el Parque Metropolitano y el propio Parque Acuático.

“Estamos marcando un precedente en la atención integral de nuestros empleados. No solo se trata de brindar bonos o compensaciones, sino de cuidar la salud y el bienestar general de nuestros trabajadores”, destacó el presidente de Fundaparques Alfonso Guerrero.

De la misma forma, la autoridad de Fundaparques informó que estas jornadas se repetirán cada tres o cuatro meses con el objetivo de dar seguimiento a los diagnósticos y asegurar que cualquier patología sea tratada adecuadamente.

“Este despliegue es una muestra de que querer es poder. Estamos trabajando con todos los entes del estado, incluyendo salud pública y Seguro Social, para ofrecer no solo atención médica básica, sino también seguimiento especializado y tratamiento adecuado”, agregó.

Finalmente, extendió una invitación a los ciudadanos de Aragua y estados vecinos como Lara, Cojedes, Distrito Capital y Vargas, a disfrutar de los parques de la región, que permanecen abiertos para el disfrute de todos.

APOYO INSTITUCIONAL

Por otro lado, Junior Vera, Director de Fundaciones de Corposalud en el estado Aragua, indicó que esta iniciativa obedece a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, de la ministra Magaly Gutiérrez y de la gobernadora Joana Sánchez, en un plan de atención dirigido al personal que labora en Fundaparques, enmarcado en el Plan Vacacional RIE 2025, y en donde se contó con la presencia de médicos en más de 10 especialidades, entre ellas, odontología, medicina interna, oftalmología, dermatología, en un punto y círculo tan importante como es este parque, que atiende la población de nuestro estado bolivariano de Aragua.

TRABAJADORES FUERON ATENDIDOS

Carlos Enrique Bello, aplaudió la iniciativa, “Ojalá que lo vuelvan a hacer otra vez, tengo sesenta años y voy con mi tratamiento de una vez, soy diabético e hipertenso.

Jackson Alfonso Córdoba, operador del Parque Acuático de Maracay, se mostró complacido porque le colocaron todas las vacunas como toxoide y fiebre amarilla. De la misma forma, indicó que les facilitaron pastillas para distintas dolencias. “Nos facilitaron todo gratuitamente, estamos agradecidos con la gobernadora Joana Sánchez, con Fundaparques, por estas medicinas y por el servicio que nos están prestando, es algo gratis y no tenemos necesidad de salir a una farmacia.

Finalmente Maylis López, trabajadora de Fundaparques, expresó su satisfacción y agradecimiento con la gobernadora Joana Sánchez por esta jornada que por primera vez, se lleva a cabo en estas instalaciones, ”Esta jornada de salud es muy beneficiosa para nosotros, de verdad agradecida también con la junta directiva de Fundaparques, esto es una actividad muy positiva y necesaria, y bueno, especialmente para las personas que no tienen el recurso para verse con las diferentes especialidades que hoy acá nos visitan, y nos están brindando su apoyo, un fuerte agradecimiento a los doctores que están aquí brindando el apoyo a los trabajadores”.

REINA BETANCOURT | FOTOS: PRENSA GBA