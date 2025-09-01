Fundaragua inició septiembre con despliegue integral

CIUDAD MCY.-La Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) dió inicio al mes de septiembre con un amplio despliegue simultáneo en distintos puntos de la entidad, enmarcado en la 2T, Ciudad Humana para el Buen Vivir, dentro del plan de las 7 Transformaciones orientadas por nuestro presidente Nicolás Maduro y direccionadas por la vocera del Poder Popular y gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

En el Ambulatorio del Norte se ejecutaron labores de desmalezamiento, barrido, poda menor y recolección de desechos, interviniendo tanto las áreas internas como externas de este importante centro de salud. Estas acciones garantizan un entorno adecuado y saludable para la atención de los pacientes.

Simultáneamente, en el Centro Clínico Policía de Aragua, municipio Francisco Linares Alcántara, se llevaron a cabo trabajos de albañilería y plomería, además de un refrescamiento de la fachada, mejorando así la infraestructura hospitalaria y reforzando la atención primaria de salud.

De igual forma, en la U.E.N.B Ana Fernández de Ramírez se desplegaron cuadrillas de saneamiento ambiental, beneficiando a la comunidad estudiantil y garantizando espacios dignos para el desarrollo educativo.

Por otra parte, en la avenida José Casanova Godoy, municipio Girardot, se avanzó con la recolección y disposición de desechos vegetales mediante maquinaria pesada, lo que permitió optimizar la movilidad y garantizar condiciones más seguras en una de las principales arterias viales de la entidad aragüeña.

En este sentido, el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, expresó: “Con estas acciones reafirmamos el compromiso de la Revolución con el pueblo aragüeño. La 2T, orientada a la ciudad humana para el buen vivir, se traduce en la recuperación de espacios de salud, educación y vialidad que impactan directamente en la vida diaria de la gente. Seguiremos trabajando, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, para ofrecer soluciones concretas que dignifiquen la vida de cada ciudadano”.

PRENSA FUNDARAGUA | FOTOS: CORTESÍA